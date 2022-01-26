Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 23. hafta puan durumu

Haberin Devamı

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 23. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 54'e çıkardı. Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir'de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü. İşte, 23. hafta puan durumu...

Süper Lig'de 23. hafta oynanan 10 karşılaşmada toplam 24 gol atılırken, en farklı maç Adana'da oynandı. Adana Demirspor sahasında Karagümrük'ü 5-0 yendi. 4 ekibin deplasmanda kazandığı haftada 2 karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise bu hafta 3'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 23. haftayı puan kayıpları ile geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda 2 puan bırakırken, Galatasaray ise evinde Trabzonspor'a kaybetti.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 18, sarı-kırmızılılar ise 27 puan farkla 15. sırada kendisine yer buldu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



