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Spor Arena
Haber Giriş: 30.08.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. hafta puan durumu

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 2. hafta puan durumu

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Peki, Süper Lig'de bupan durumu nasıl şekillendi?

Ligde üçüncü hafta maçları tamamlanırken, Trabzonspor zirvede yer aldı. Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 2. hafta puan durumu

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