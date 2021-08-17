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Spor Arena
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 1. hafta puan durumu tablosu

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 1. hafta puan durumu tablosu

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında, Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi. Bu sonuçların ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti. Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 1. hafta puan durumu tablosu

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