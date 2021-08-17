Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 1. hafta puan durumu tablosu
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında, Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi. Bu sonuçların ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti. Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2
Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2
GÜNCEL PUAN DURUMU