Süper Lig'de parayla şampiyon olunmuyor

Spor Arena / Ertuğrul GÜNEŞ - Hollandalı efsane Johan Cruyff, “Ben para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim” derken, futbol günümüzdeki kadar endüstriyelleşmemişti. Ancak M.City ve PSG gibi astronomik sermayeli kulüplerin Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadığını düşünecek olursak, bu sözün günümüzde de geçerliliğini koruduğunu görebiliriz. Süper Lig’e baktığımızda da; Trabzonspor’un açtığı kapıdan önce Bursaspor, son olarak da Başakşehir geçti ve turuncu lacivertliler, 3 büyüklerin kadro değerininin altında kalmalarına rağmen şampiyon olmayı başardı.

4 büyükler bütçede fark atıyor

Ayın gelirleri, Avrupa kupalarından gelen paralar, lisanslı ürün satışları, maç günü gelirleri vs. derken, 3 büyükler diğer takımlara göre çok yüksek bütçelerle kadrolar kuruyor. Ancak en değerli kadroyu oluşturmak, Süper Lig gibi rekabet düzeyi üst düzey bir organizasyonda şampiyonluğa taşımaya yetmiyor. Nitekim geride kalan 15 sezonda sadece 4 kulüp ligin en değerli takımına sahip iken mutlu sona ulaşabildi: (F.Bahçe 2006- 07 ve 2010-11, Galatasaray 2014-15, Beşiktaş 2016-17).

En çok parayı Fenerbahçe harcadı

Son 15 sezon içerisinde F.Bahçe, toplam değerleri 1 milyar 901 milyon Euro’luk kadrolar kurdu. 1 milyar 827 milyon Euro ile G.Saray, 1 milyar 576 milyon Euro ile Beşiktaş ve 1 milyar 100 milyon Euro ile Trabzon takip etti.

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