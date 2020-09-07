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Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de ilk haftanın iddaa oranları açıklandı! Misli.com'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

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Süper Lig'de ilk haftanın iddaa oranları açıklandı! Misli.com'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
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Süper Lig'in 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve ilk haftanın iddaa oranları belli oldu. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

Başakşehir'in tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştığı 2019-20 sezonunu koronavirüs gölgesinde geride bıraktık, 11 Eylül Cuma günü de 2020-21 sezonunu aynı tedbirlerle açacağız.

FENERBAHÇE ve BAŞAKŞEHİR "DEPLASMANDA" ÖNE ÇIKIYOR!

Sezonun açılış maçı Rize'de, Rizespor'un konuğu transferde kadrosuna birçok önemli ismi katan Fenerbahçe olacak. 11 Eylül Cuma günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşmanın iddaa oranları da açıklandı...

Fenerbahçe galibiyetine 1,75 verilirken, karşılaşmada en az 3 gol izlememize 1,62 oran belirlendi.

Son şampiyon Başakşehir ise Süper Lig'in yenisi Hatayspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertli ekibin galibiyetine iddaa'da 1,60 oran açıklandı.

Süper Ligde ilk haftanın iddaa oranları açıklandı Misli.comda TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

İLK HAFTANIN "EN AÇIK" FAVORİSİ GALATASARAY!

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında açıklanan iddaa oranlarına baktığımızda, "en açık" favorinin Galatasaray olduğunu görüyoruz.

Kadrosuna Emre Kılınç ve Omar Elabdellaoui gibi önemli isimleri katan, Arda Turan'ı yuvasına döndürten sarı kırmızılılar, 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yeni sezona "Merhaba!" diyecek.

Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da 1,40 oran verilmiş durumda.  

Süper Ligde ilk haftanın iddaa oranları açıklandı Misli.comda TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İDDAA'DA BİR ADIM ÖNDE!

İlk haftanın şüphesiz sonucu en çok merak edilen maçlarından biri de Trabzon'daki "Trabzonspor-Beşiktaş" karşılaşması olacak.

13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başlayacak mücadelenin iddaa'da favorisi Trabzonspor!

Bordo-mavili ekibin galibiyetine 2,00 verilirken, siyah-beyazlıların bu zorlu deplasmanda kazanması için açıklanan iddaa oranı 2,65... Mücadelenin eşitlikle biteceğini düşünüyorsanız da 3,05 orandan "beraberlik" oynayabilirsiniz.

Süper Lig'deki tüm maçlar, sezon boyunca Misli.com'da TEK MAÇ olacak ve karşılaşmalar sırasında CANLI İDDAA ile de heyecanınıza heyecan katabileceksiniz...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Süper Ligde ilk haftanın iddaa oranları açıklandı Misli.comda TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

Trabzonspor geçen sezonu Türkiye Kupası zaferiyle noktalamıştı...

 

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