Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

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TFF'den yapılan açıklamada Dijital Atama Sistemi ile belirlenen ilk hafta hakemleri şu şekilde:
11 AĞUSTOS CUMA
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan
21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler
21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay
13 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar