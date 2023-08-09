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Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

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#Süper Lig#Hakemler#TFF
Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 21:18

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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TFF'den yapılan açıklamada Dijital Atama Sistemi ile belirlenen ilk hafta hakemleri şu şekilde:

11 AĞUSTOS CUMA

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan

21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler

21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay

13 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar

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#Süper Lig#Hakemler#TFF

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