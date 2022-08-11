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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakemler#Galatasaray
Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 13:18

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - A. Hatayspor karşılaşmasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecekken, Galatasaray - Giresunspor maçında Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasında Yasin Kol ve Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasında da Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın
21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor: Abdülkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi
19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor: Suat Arslanboğa
21.45 Galatasaray - Giresunspor: Kadir Sağlam
21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor: Çağdaş Altay
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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#Süper Lig#Hakemler#Galatasaray

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