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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakem#Erteleme
Süper Ligde erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 12:26

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

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Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14’üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23’üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;

25 Şubat Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen

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#Süper Lig#Hakem#Erteleme

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