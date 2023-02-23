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Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.



Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14’üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23’üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;



25 Şubat Cumartesi



19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler



19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan



26 Şubat Pazar



16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan



19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen