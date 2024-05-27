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Süper Lig'de daha önce böylesi görülmedi! Galatasaray'dan tarihi puan farkı...

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#Galatasaray#Süper Lig#Trabzonspor
Süper Ligde daha önce böylesi görülmedi Galatasaraydan tarihi puan farkı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:08

Trendyol Süper Lig 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez zafere ulaştı. Bu sezon Süper Lig şampiyonu ile sezonu üçüncü bitiren takım arasındaki en büyük puan farkı yaşandı. İşte detaylar...

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Galatasaray, rekorlar kırarak 24. şampiyonluğunu kazandı ve ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'a attığı puan farkıyla birlikte tarihi bir rekora imza attı.

Bu fark, Süper Lig tarihinde şampiyon ile lig üçüncüsü arasındaki en büyük puan farkı olarak kayıtlara geçti. 

Bir önceki rekor 2005/06 sezonunda, yine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonda kırılmıştı.

O sezon sarı-kırmızılılar, sezonu 83 puanla şampiyon olarak tamamlamış ve ligi 54 puanla üçüncü bitiren Beşiktaş'a 29 puan fark atarak bir rekora imza atmıştı.

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Bu sezon, Galatasaray diğer takımlarla arasındaki puan farkını açarak şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig tarihinde uzun zamandır kırılmamış bir rekora imza attı.

Galatasaray, ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'a tam 35 puan fark atarak, 2005/06 sezonunun rekorunu geride bıraktı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Trabzonspor

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