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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Maçlar oynanacak mı? İşte Süper Lig'de 29. hafta fikstürü

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Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var Maçlar oynanacak mı İşte Süper Ligde 29. hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası 12 Mart Cumartesi oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Yurdumuzun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Süper Lig haricindeki tüm lig maçları ertelenirken, Süper Lig için şuan için bir erteleme söz konusu değil. Peki Süper Lig'de bu hafta kimlerin, hangi takımların maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

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Haftanın ilk mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak iki ekibin maçı saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

12 MART CUMARTESİ:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük 
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor 
19.00 Trabzonspor-Göztepe 

 

13 MART PAZAR:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor 
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor 
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor 
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe 

 

14 MART PAZARTESİ:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK 
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

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