Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Maçlar oynanacak mı? İşte Süper Lig'de 29. hafta fikstürü

Haftanın ilk mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak iki ekibin maçı saat 13.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
12 MART CUMARTESİ:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
13 MART PAZAR:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
14 MART PAZARTESİ:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)