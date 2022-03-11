Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Maçlar oynanacak mı? İşte Süper Lig'de 29. hafta fikstürü

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Haftanın ilk mücadelesinde Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak iki ekibin maçı saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

12 MART CUMARTESİ:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor-Göztepe

13 MART PAZAR:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

14 MART PAZARTESİ:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)