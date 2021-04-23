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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 37. hafta fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar
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Spor Arena
Haber Giriş: 23.04.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 37. hafta fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 37. hafta fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar

Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak. İşte Süper Lig'de haftanın karşılaşmaları

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

 

23 NİSAN CUMA:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

 

24 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

 

25 NİSAN PAZAR:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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