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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 39. hafta fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 30.04.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 39. hafta fikstürü

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 39. hafta fikstürü

Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği son haftalarda spor severler karşılaşmaların oynanacağı günleri ve saatleri merak ediyorlar. İşte Süper Lig 39. hafta fikstürü ve detaylar

Süper Lig'de 38. haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

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