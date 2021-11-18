Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 13. haftanın maç programı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Mert Hakandan Milli Takım ve Galatasaray sözleri Stefan Kuntza mesaj...Mert Hakan'dan Milli Takım ve Galatasaray sözleri! Stefan Kuntz'a mesaj...#Mert Hakan Yandaş
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Yüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncellediYüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncelledi#Koronavirüs
Maske tartışmasında kesin sonuç İlk kez kanıtlandı...Maske tartışmasında kesin sonuç! İlk kez kanıtlandı...#Koronavirüs
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Başınıza gelebilir Otomobili olan herkesi ilgilendiriyorBaşınıza gelebilir! Otomobili olan herkesi ilgilendiriyor#Trafik Cezası
Tinder skandalı Tüm dünyanın gözü oradayken pes dedirttiler...Tinder skandalı! Tüm dünyanın gözü oradayken 'pes' dedirttiler...#Tinder
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Paristeki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğdan bebeğe ilk yorumParis'teki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğ'dan bebeğe ilk yorum#Nurten Tatlıtuğ
İstiklaldeki bir simge tarihe karışıyor İşte Lebonun hikayesi...İstiklal'deki bir simge tarihe karışıyor! İşte Lebon'un hikayesi...#İstiklal Caddesi
HABERLERSpor Arena Haberleri

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 13. haftanın maç programı

#Süper Lig#Süper Lig Fikstür#Süper Lig 13. Hafta
Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 13. haftanın maç programı

Süper Lig'de 13. hafta 20 Kasım'da oynanacak 4 mücadele ile başlayacak. Milli maç arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de perde Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak Hatayspor Antalyaspor mücadelesi ile açılacak. İşte Süper Lig'de 13. haftanın programı

Haberin Devamı

Haftanın öne çıkan müsabakasında Galatasaray - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak derbi mücadelesini hakem Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

12 Kasım Cumartesi

13:30 Hatayspor - Antalyaspor
16:00 Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16:00 Başakşehir - Sivasspor
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş

13 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa - Karagümrükspor
16:00 Konyaspor - Ç.Rizespor
16:00 Altay - Adana Demir
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe

14 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:00 Kayserispor - Göztepe

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Süper Lig Fikstür#Süper Lig 13. Hafta

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret