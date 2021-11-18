Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 13. haftanın maç programı

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Haftanın öne çıkan müsabakasında Galatasaray - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak derbi mücadelesini hakem Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

12 Kasım Cumartesi

13:30 Hatayspor - Antalyaspor

16:00 Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16:00 Başakşehir - Sivasspor

19:00 Alanyaspor - Beşiktaş

13 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa - Karagümrükspor

16:00 Konyaspor - Ç.Rizespor

16:00 Altay - Adana Demir

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe

14 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20:00 Kayserispor - Göztepe