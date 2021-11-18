Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 13. haftanın maç programı

Haftanın öne çıkan müsabakasında Galatasaray - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak derbi mücadelesini hakem Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
12 Kasım Cumartesi
13:30 Hatayspor - Antalyaspor
16:00 Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16:00 Başakşehir - Sivasspor
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş
13 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa - Karagümrükspor
16:00 Konyaspor - Ç.Rizespor
16:00 Altay - Adana Demir
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe
14 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:00 Kayserispor - Göztepe