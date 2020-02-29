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Spor Arena
Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:17,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var?

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var?
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Süper Lig'de bu hafta hangi takımların maçı olduğu ve lig fikstürü spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 24. hafta programı ve detaylar

Ligde 23. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi yaşanıyor. Öte yandan kümede kalma hattında ise pek çok takım tehlike bölgesinde bulunuyor. Gözler şimdi bu hafta oynanacak müsabakalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

29 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var

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