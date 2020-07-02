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Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 30. haftanın fikstürü

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Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 30. haftanın fikstürü
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Ligin 20. haftasında hangi takımların karşı karşıya geleceği spor severler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 30. hafta yarın yapılacak Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.Süper Lig'de 30. hafta yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak. Peki bu hafta Süper Lig'de kimlerin maçı var.. İşte 30. hafta fikstürü

Haftanın açılış maçında yarın saat 21.00'de Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde 30. haftanın öne çıkan maçında ise zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 5 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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