Süper Lig'de bu hafta hangi takımların maçı var... İşte 26. haftanın fikstürü

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi

Haberin Devamı

20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler