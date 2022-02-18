Süper Lig'de bu hafta hangi takımların maçı var... İşte 26. haftanın fikstürü

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Şubat Cuma:
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler