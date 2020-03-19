Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27. hafta programı

Süper Lig'de 27. hafta, yapılacak tek maçla başlayacak. Seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Zirve yarışının nefes kestiği ligde başka hangi maçların olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 27. hafta programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)