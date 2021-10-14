Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte ligde 9. hafta fikstürü

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Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, 15 Ekim'deki Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı ise şöyle:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)