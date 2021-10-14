Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte ligde 9. hafta fikstürü

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, 15 Ekim'deki Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı ise şöyle:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)
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