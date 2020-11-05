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Spor Arena
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta maç programı
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Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta hangi maçların oynanacağı, başta zirve yarışında yer alan ekiplerin taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, 6 Kasım Cuma günü Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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