Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta maç programı

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, 6 Kasım Cuma günü Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)