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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 32. haftanın programı

#Süper Lig#32: Hafta#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 32. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ile başlayacak. 32. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanına sahne olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi:

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Göztepe - Y. Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor
20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor

10 Nisan Pazar:

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor
16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor - Altay
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray

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11 Nisan Pazartesi:

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor

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#Süper Lig#32: Hafta#Haftanın Maçları

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