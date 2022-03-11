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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. haftanın programı

#Süper Lig#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 29. haftanın programı

Süper Lig'de son haftaya doğru emin adımlarla ilerlenirken, bu hafta hangi karşılaşmaların olacağı pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Trabzonspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde, bu hafta bir de derbi mücadelesi olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29’uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

12 MART CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 MART PAZAR

13.30 Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

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19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 MART PAZARTESİ

20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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