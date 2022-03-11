Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. haftanın programı

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29’uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

12 MART CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 MART PAZAR

13.30 Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

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19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 MART PAZARTESİ

20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan