Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29’uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
12 MART CUMARTESİ
13.30 Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
13 MART PAZAR
13.30 Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 MART PAZARTESİ
20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan