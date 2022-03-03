Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Ligde haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir