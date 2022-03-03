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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

#Süper Lig#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 28. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta 66 puanlı Trabzonspor'un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı. Tüm gözler şimdi 28. haftada oynanacak kritik müsabakalarda olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Ligde haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

 

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