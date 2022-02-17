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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. haftanın programı

#Süper Lig#MAÇ#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 26. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu, bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi

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20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler

 

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