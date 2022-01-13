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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 21. haftanın programı

#Süper Lig#21. Hafta#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 21. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 14 Ocak Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Öte yandan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 15 Ocak ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Beşiktaş - Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşacak. Lider Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Antalyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.

Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor
16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor
19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

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13.30 Altay - A. Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa
19.00 A. Hatayspor - Galatasaray

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