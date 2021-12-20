Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 18. haftanın programı

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"Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta 21 Aralık'ta yapılacak 4 maçla başlayacak. 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor

20.00 Altay-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe