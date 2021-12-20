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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 18. haftanın programı

#Süper Lig#Haftanın Maçları#Süper Lig 18. Hafta
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 18. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig’de 17’nci hafta oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada 23 gol atılırken 2.3 gol ortalaması yakalandı. Şimdi ise Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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"Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta 21 Aralık'ta yapılacak 4 maçla başlayacak. 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor

20.00 Altay-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

 

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#Süper Lig#Haftanın Maçları#Süper Lig 18. Hafta

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