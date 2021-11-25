Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 14. haftanın programı

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Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının bitmesine az maç kala, bu haftanın programı futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig'de 14. haftanın maç programı...

Süper Lig’de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

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20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)