Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 20. hafta programı belli oldu
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Destekledikleri takımların maçlarını takip etmek isteyen taraftarlar, TFF'nin açıkladığı güncel programı sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi 19 Ocak'ta oynanacak 3 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:
19 Ocak Salı:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
20 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
21 Ocak Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
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