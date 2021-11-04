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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 12. haftanın programı belli oldu

#Süper Lig#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var 12. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi 5 Kasım'da oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Heyecanın dozunun giderek arttığı Süper Lig'de bu hafta da seyir zevki yüksek müsabakalar oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

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#Süper Lig#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?

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