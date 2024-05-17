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Süper Lig'de aynı anda 7 maç heyecanı!

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#Süper Lig#Başakşehir#Trabzonspor
Süper Ligde aynı anda 7 maç heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen Başakşehir ile Trabzonspor’un İstanbul’daki maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Avrupa kupaları vizesi almaya çalışan Beşiktaş ile düşme hattındaki Hatay’ın karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. Diğer 5 maçın 4’ünde kümede kalma savaşı veren takımlar sahne alacak.

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Süper Lig’de 61 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor ile 58 puanla 4. basamakta bulunan RAMS Başakşehir, bu akşam İstanbul’da karşılaşacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fırtına’da Trezeguet ve Hüseyin, ev sahibinde Szysz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İki takımın ilk yarıdaki maç 1-1 bittiği için Trabzonspor bugün berabere kalsa dahi sezonu 3. bitirmeyi garantileyecek.

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Süper Ligde aynı anda 7 maç heyecanı

BEŞİKTAŞ VE HATAYSPOR'UN KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da küme düşme hattındaki Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. 55 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş’ta, cezaları biten Al-Musrati, Colley ve Semih oynayacak. 37 puanlı Hatayspor’da, sarı kart cezalısı olan kaleci Erce, Ghoulam ve Doğukan forma giyemeyecek.

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Süper Ligde aynı anda 7 maç heyecanı

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#Süper Lig#Başakşehir#Trabzonspor

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