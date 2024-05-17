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Beşiktaş, Hatayspor maçına hazır! Muleka sakatlandı

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#Beşiktaş#Muleka#Nevzat Demir
Beşiktaş, Hatayspor maçına hazır Muleka sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 20:04

Beşiktaş, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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MULEKA SAKATLIĞI SEBEBİYLE HATAYSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Öte yandan Beşiktaş’ta Süper Lig’in 36’ncı haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde sol üst kısmında ağrı hisseden Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Muleka’nın Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacağı da belirtildi.Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Hatayspor’u konuk edecek.

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#Beşiktaş#Muleka#Nevzat Demir

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