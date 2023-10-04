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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra...

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#Süper Lig#Hakem#Mete Kalkavan
Süper Ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 13:40

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak.

Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

"Kasımpaşa-Fenerbahçe" maçını yönetecek olan Mete Kalkavan'ın, yaklaşık 2 ay sonra orta hakem olarak ataması yapıldı. Kalkavan ligde en son, 25 Ağustos'ta "Konyaspor-Gaziantep FK" maçını yönetmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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#Süper Lig#Hakem#Mete Kalkavan

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