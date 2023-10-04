Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra...

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak.

Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

"Kasımpaşa-Fenerbahçe" maçını yönetecek olan Mete Kalkavan'ın, yaklaşık 2 ay sonra orta hakem olarak ataması yapıldı. Kalkavan ligde en son, 25 Ağustos'ta "Konyaspor-Gaziantep FK" maçını yönetmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:



6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam



7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük



8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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