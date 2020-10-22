MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 6. haftanın perdesini Kasımpaşa ile Göztepe açacak!
GeriFutbol Süper Lig'de 6. haftanın perdesini Kasımpaşa ile Göztepe açacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 6. haftanın perdesini Kasımpaşa ile Göztepe açacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 6. haftanın perdesini Kasımpaşa ile Göztepe açacak!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa ile Göztepe, yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı, konuk takımda çok sayıda futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'de 6. hafta, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına da sahne olacak. Ülker Stadı'nda 25 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

 

Süper Ligde 6. haftanın perdesini Kasımpaşa ile Göztepe açacak

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle