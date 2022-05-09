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Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı! Trabzonspor-Altay maçı İstanbul'da oynanacak

#Süper Lig#Trabzonspor#Futbol
Süper Ligde 37. haftanın programı açıklandı Trabzonspor-Altay maçı İstanbulda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu.

Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programı şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi
19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe - Beşiktaş
16.00 Trabzonspor - Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

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#Süper Lig#Trabzonspor#Futbol

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