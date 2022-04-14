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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

#Süper Lig#Hakemler#Halil Umut Meler
Süper Ligde 33. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi
13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

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#Süper Lig#Hakemler#Halil Umut Meler

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