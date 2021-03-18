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GeriFutbol Süper Lig'de 31. hafta yarın 2 maçla başlayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 31. hafta yarın 2 maçla başlayacak

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Süper Lig'de 31. hafta yarın 2 maçla başlayacak

Süper Lig'in 31. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligde yarın Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

 

Süper Ligde 31. hafta yarın 2 maçla başlayacak

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