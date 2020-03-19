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GeriFutbol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!

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Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!
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Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

Süper Ligde 27. haftanın perdesi Ülker Stadında açılıyor

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