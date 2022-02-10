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Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor! İşte program...

#Süper Lig#Süper Lig 25. Hafta#Süper Lig Programı
Süper Ligde 25. haftanın perdesi açılıyor İşte program...

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Altay - Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Y. Kayserispor

13 Şubat Pazar
13.30 D.G. Sivasspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
16.00 F.T. Antalyaspor - V. Karagümrük
19.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - İ. H. Konyaspor

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14 Şubat Pazartesi
20.00 A. Hatayspor - Göztepe
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

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