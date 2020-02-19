Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!
Süper Lig 23. hafta VAR hakemleri açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor VAR hakemleri kim? İşte detaylar...
TFF Süper Lig’in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?
Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.
21 ŞUBAT CUMA
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen
24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
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