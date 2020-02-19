MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!
GeriFutbol Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.02.2020 - 23:47,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

Süper Lig 23. hafta VAR hakemleri açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor VAR hakemleri kim? İşte detaylar...

TFF Süper Lig’in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?

Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.

21 ŞUBAT CUMA

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

22 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık

23 ŞUBAT PAZAR

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Burak Şeker

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan

Süper Ligde 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle