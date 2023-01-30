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Son Dakika: Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig Maçları
Son Dakika: Süper Ligde 22. haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 12:05

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Programın önemli maçı Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

MHK, Karagümrük-Beşiktaş maçında Ali Şansalan'ı görevlendirirken Trabzonspor-Antalyaspor maçına Mete Kalkavan atandı.

Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasının hakemi ise Cihan Aydın oldu.

Liste şöyle;

Karagümrük - Beşiktaş

Ali Şansalan

Trabzonspor - Antalyaspor

Mete Kalkavan

Galatasaray - Ümraniyespor

Cihan Aydın

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Ali Palabıyık

Son Dakika: Süper Ligde 22. haftanın hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig Maçları

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