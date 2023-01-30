Son Dakika: Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Programın önemli maçı Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
MHK, Karagümrük-Beşiktaş maçında Ali Şansalan'ı görevlendirirken Trabzonspor-Antalyaspor maçına Mete Kalkavan atandı.
Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasının hakemi ise Cihan Aydın oldu.
Liste şöyle;
Karagümrük - Beşiktaş
Ali Şansalan
Trabzonspor - Antalyaspor
Mete Kalkavan
Galatasaray - Ümraniyespor
Cihan Aydın
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Ali Palabıyık