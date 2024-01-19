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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Galatasaray maçı Bitigen'in

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#Süper Lig#Galatasaray#Trabzonspor
Süper Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandı Trabzonspor - Galatasaray maçı Bitigenin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 10:22

Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

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Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Pendikspor - Beşiktaş  maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe - Samsunspor maçında görevlendirilen isim ise Bahattin Şimşek.

Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

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Süper Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandı Trabzonspor - Galatasaray maçı Bitigenin

Abdulkadir Bitigen ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalacak

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor'un 14 maçında düdük çaldı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 kez kazandı ve 1 kez de mağlup oldu. 1 mücadelede ise berabere sona erdi.

Bitigen, Galatasaray'ın ise 19 müsabakasında görev aldı.

Bu maçlar sarı-kırmızılılar 12 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 3 maçta ise berabere kaldı.

Bitigen, iki takımın aralarında oynanacak müsabakada ilk kez görev alacak.

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#Süper Lig#Galatasaray#Trabzonspor

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