Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Galatasaray maçı Bitigen'in

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Pendikspor - Beşiktaş maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe - Samsunspor maçında görevlendirilen isim ise Bahattin Şimşek.
Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
Abdulkadir Bitigen ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalacak
Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor'un 14 maçında düdük çaldı.
Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 kez kazandı ve 1 kez de mağlup oldu. 1 mücadelede ise berabere sona erdi.
Bitigen, Galatasaray'ın ise 19 müsabakasında görev aldı.
Bu maçlar sarı-kırmızılılar 12 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 3 maçta ise berabere kaldı.
Bitigen, iki takımın aralarında oynanacak müsabakada ilk kez görev alacak.