Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Galatasaray maçı Bitigen'in

Haberin Devamı

Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Pendikspor - Beşiktaş maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe - Samsunspor maçında görevlendirilen isim ise Bahattin Şimşek.



Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen



22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

Haberin Devamı

Abdulkadir Bitigen ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalacak

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor'un 14 maçında düdük çaldı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 kez kazandı ve 1 kez de mağlup oldu. 1 mücadelede ise berabere sona erdi.

Bitigen, Galatasaray'ın ise 19 müsabakasında görev aldı.

Bu maçlar sarı-kırmızılılar 12 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 3 maçta ise berabere kaldı.

Bitigen, iki takımın aralarında oynanacak müsabakada ilk kez görev alacak.