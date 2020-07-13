Süper Lig'de 17 teknik direktör buluştu! Tarihi zirve...

Spor Arena / İsmail ER - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak düşürme kararına tepki gösteren isimlerin başında gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Süper Lig’deki diğer takımların hocalarıyla bir toplantı yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir dışındaki bütün hocaların katıldığı toplantı hakkında bilgi veren Terim, böylesine önemli bir karar alırken kendilerine danışmayan TFF’yi eleştirdi.

BİZİ YANLIŞ ANLAMAYIN

Bizler, Türk futbolunun marka değerini yöneten en önemli figürlerden biriyiz. Dolayısıyla bizi böyle görmeleri gerekir” diyen Terim, bu toplantının amacının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtip şunları söyledi: “Yabancı sınırı konusunda da herkesle bir görüşme yaptık, çok da güzel oldu. Bizler her ne kadar rakip olsak da genel olarak hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu 18 teknik adamın her dakika toplanmasından, fikir alış verişi yapmasından yanayım. Bizim toplanmamızdaki amaç bu kararın değişmesi değil, yanlış anlaşılmasın ama bizler değerli teknik adamlarız. Bu görüşmelerden bir zarar çıkmaz ve bu toplantılar bir tepki toplantısı değil.

TFF HER ZAMAN ADİL VE HAKLIYDI

Fatih Terim, yabancı oyuncu kuralını ‘kadroda 14, sahada 8’ olarak değiştiren TFF’ye kinayeli sözlerle yüklendi. Terim, “Futbolumuzda herhangi bir ekonomik, teknik, yapısal bir sorunumuz yok! Tesisleşmede sorun bulunmuyor. Adil ve katılımcı da bir futbol anlayışımız var. Bu nedenle TFF, kendisinden önceki yönetimlerin aldığı kararları değiştirdi. Kulüplerimizin kasası dolu. Bu kararla kasalar dolup taşacak. Türk futbolcular Avrupa’da oynayacak. Hangi kararı aldılarsa daima adil ve haklılardı!” dedi.

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