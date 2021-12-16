Süper Lig'de 17. haftanın perdesi Giresun'da açılacak

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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek.

Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:



17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor - Altay



18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor

16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor

19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir



19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük

16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş