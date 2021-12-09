Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlk açıklama geldi Asgari ücrette önemli toplantıİlk açıklama geldi! Asgari ücrette önemli toplantı#Asgari Ücret
Biden geri adım attı, NATO şokta Putine eşi görülmemiş taviz...Biden geri adım attı, NATO şokta! Putin'e eşi görülmemiş taviz...#ABD
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
Sergen Yalçın istifasını verdi İki kupalı sezonun ardından...Sergen Yalçın istifasını verdi! İki kupalı sezonun ardından...#Beşiktaş
Film gibi operasyon... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi operasyon... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları #MTV
Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktıHerkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı? #Altın
Bu sözlerle uyardı: Bu fay uzun süredir kıpırdamıyordu. Tedirgin ediyor çünkü...Bu sözlerle uyardı: Bu fay uzun süredir kıpırdamıyordu. Tedirgin ediyor çünkü...#Van
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndüTercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü!#Galatasaray
İstanbulda baltalı dehşette son kararİstanbul'da 'baltalı' dehşette son karar#İstanbul
Canlı canlı yaktılar Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıCanlı canlı yaktılar! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı#Myanmar
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
Dünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adımDünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adım!#Yeni Zelanda
Eski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafıEski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafı!#Estetikli Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

#Süper Lig#16. Hafta#Futbol
Süper Ligde 16. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Altay - Hatayspor maçı ile başlayacak.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 11, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Hatayspor'u ağırlayacak. Lider Trabzonspor da Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile karşılaşacak.

Haftanın son gününde Galatasaray, Sivasspor ile Fenerbahçe de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Altay - A. Hatayspor

11 Aralık Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük - İ. H. Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
19.00 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor

12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - A. Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

13 Aralık Pazartesi
18.00 D. G. Sivasspor - Galatasaray
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#16. Hafta#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs