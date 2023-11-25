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Süper Lig'de 13. haftanın VAR hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

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#Süper Lig#VAR#Halil Umut Meler
Süper Ligde 13. haftanın VAR hakemleri açıklandı Halil Umut Meler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 12:47

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların VAR hakemleri, TFF tarafından açıklandı.

Meler 98 gün sonra

Halil Umut Meler, 98 gün sonra Süper Lig'deki bir maçın VAR hakemliğini yapacak.

Meler en son 2. haftadaki (19 Ağustos 2023) "Hatayspor - Kasımpaşa" karşılaşmasında TFF VAR merkezinde görev yapmıştı.

Galatasaray-Alanyaspor maçına Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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Maçta VAR’da Serkan Tokat, AVAR’da ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy görev alacak.

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#Süper Lig#VAR#Halil Umut Meler

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