Süper Lig'de 13. haftanın VAR hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların VAR hakemleri, TFF tarafından açıklandı.
Meler 98 gün sonra
Halil Umut Meler, 98 gün sonra Süper Lig'deki bir maçın VAR hakemliğini yapacak.
Meler en son 2. haftadaki (19 Ağustos 2023) "Hatayspor - Kasımpaşa" karşılaşmasında TFF VAR merkezinde görev yapmıştı.
Galatasaray-Alanyaspor maçına Serkan Tokat
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Maçta VAR’da Serkan Tokat, AVAR’da ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy görev alacak.