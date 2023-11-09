Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına...

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12’nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
11 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN
19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK
12 KASIM PAZAR:
13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN
16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER
16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER
🤝 "Real Madrid - Braga" maçı öncesi Arda Güler, Halil Umut Meler ile sohbet etti.— Spor Arena (@sporarena) November 9, 2023
Sence ne konuştular? 🤔 pic.twitter.com/0gFW75b4V8