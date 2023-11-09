Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına...

12’nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:



YARIN:



20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU



11 KASIM CUMARTESİ:



13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN

19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK





12 KASIM PAZAR:



13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN

16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER

🤝 "Real Madrid - Braga" maçı öncesi Arda Güler, Halil Umut Meler ile sohbet etti.



Sence ne konuştular? 🤔 pic.twitter.com/0gFW75b4V8