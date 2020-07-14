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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Süper Lig vizesi alan 64. takım Hatayspor!

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Süper Lig vizesi alan 64. takım Hatayspor!
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TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 33. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, lig geçmişinde Süper Lig vizesi alan 64. takım oldu.

1963-1964 sezonundan bu yana farklı statülerle oynanan ve son olarak 1. Lig ismini alan TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk Hatayspor güldü. Bitime 1 hafta kala Süper Lig vizesi alan Hatayspor, bu sezona kadar 179 takımın yer aldığı lig tarihinde bunu başaran 64. takım oldu.

Daha önce Samsunspor'un 7 kez Süper Lig'e çıkarmayı başardığı ligde Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu 6, Adanaspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor ise 5 defa Süper Lig vizesi aldı.

Adana Demirspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka ve Konyaspor ise dörder kez Süper Lig'e yükseldi.

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- Mehmet Altıparmak'tan ilk

TFF 1. Lig geçmişinde çalıştırdıkları ekipleri üst üste Süper Lig'e çıkaran 7 isimden biri olan Mehmet Altıparmak, Hatayspor'u da çıkararak bir ilki başardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep FK'nin ardından Hatayspor'la da aynı başarıyı yakalayan 51 yaşındaki teknik adam TFF 1. Lig tarihinde en başarılı isimlerinden biri.

Toplam 112 teknik direktörün Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz dörder kez, Altıparmak'la Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray ve Zeynel Soyuer ise üçer defa Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

- Üst üste iki takım çıkaranlar

Altıparmak'la Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, İbrahim Üzülmez, Kadri Aytaç, Metin Diyadin ve Yılmaz Vural daha önce üst üste iki sezon Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Bu teknik direktörlerin üst üste çıkardığı ekipler şöyle:

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor (1986-1987), Adanaspor (1987-1988)

Erdem Tuğal: Zeytinburnu (1988-1989), Bakırköy (1989-1990)

İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor (2017-2018), Gençlerbirliği (2018-2019)

Kadri Aytaç: Orduspor (1974-1975), Mersin İdmanyurdu (1975-1976)

Mehmet Altıparmak: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018), Gaziantep FK (2018-2019)

Metin Diyadin: Orduspor (2010-2011), Kasımpaşa (2011-2012)

Yılmaz Vural Eskişehirspor (1994-1995), Sarıyer (1995-1996)

 

Süper Lig vizesi alan 64. takım Hatayspor

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