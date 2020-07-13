Hatay'da büyük coşku! Şampiyon Hatayspor böyle karşılandı!
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatayaspor, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.
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TFF 1. Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig’e yükseldi.
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Hataylı taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar Hatayspor takımının gelişini bekleyerek, coşkulu bir karşılaşama gerçekleştirdi.
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TFF 1. Lig’de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor’u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.
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53 YIL SONRA GELEN SEVİNÇ
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde olmasına rağmen takımlarının Adana’dan dönüşünü bekleyen taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.
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Hatayspor’lu futbolcuların, teknik heyetin ve yönetiminin konvoy eşliğinde gelmesi ile birlikte meşaleler yakarak tezahüratta bulundular.
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Pazar günü oynanacak olan Bursaspor maçının ardından kutlama yapacaklarını belirterek 53 yıllık Süper Lig hasretini dindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
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Hatayspor, takımı Merkez ilçeye gelmeden önce tüm ilçeleri gezerek şampiyonluğu kutladı.