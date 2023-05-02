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Süper Lig ve 1. Lig’de nefes kesen yarışlar! Zirve yarışlarındaki heyecan doruğa çıktı

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#Süper Lig#Spor Toto 1. Lig#Futbol
Süper Lig ve 1. Lig’de nefes kesen yarışlar Zirve yarışlarındaki heyecan doruğa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Farkın 3 inmesi Fenerbahçe’nin motivasyonunu artırırken aradaki 5 puanlık farka rağmen Beşiktaş’ın umutları da yeşerdi. Spor Toto 1. Lig’de de Samsunspor’un ardından Süper Lig’e 2. bilet için Çaykur Rize, Pendikspor ve Eyüp arasında da kıyasıya bir çekişme var.

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Sezonun bitmesine kısa bir süre kala hem Süper Lig’de hem de Spor Toto 1. Lig’de zirve yarışı nefes kesiyor. G.Saray’ın K.Gümrük beraberliği sonrası Beşiktaş’a kaybetmesi, F.Bahçe’nin de haftayı 3 puanla kapatmasının ardından kalan 6 haftalık periyotta 3 Büyük’ü heyecan dolu bir yarış bekliyor.

KARTAL SÜRPRiZ PEŞiNDE

70 puanla zirvede yer alan Cimbom’un 3 puan gerisinde yer alan Kanarya tüm maçlarını kazanıp ezeli rakibinin kaybını bekleyecek. Ligden çekilen Gaziantep dışında 4 maçı kalan Beşiktaş ise 5 puan geride olmasına rağmen rakiplerinin alacağı kötü sonuçlara göre sürpriz yapmak istiyor.

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PENDiK’TEN RiZE’YE BÜYÜK ŞOK

Bir alt ligde Samsun’un garantilemesinin ardından 2. olup Süper Lig’e yükselecek takımlarda da heyecan zirvede. Bitime 3 hafta kala Pendik (61) evinde 2. sıradaki Rizespor’u (63) 3-2 yenerken 2 takım arasındaki puan farkı 2’ye düştü. 2 takımın da 3’er maçı bulunurken 2 maçı kalan 59 puanlı Eyüp ise kazanıp üstündeki 2 takımın puan yitirmesini bekleyecek.

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ÜÇÜNCÜLÜK DE ÇOK KIYMETLi 

Ancak bu sezon 1. Lig’de 3. olan takımın direkt play-off finaline kalacak olması nedeniyle ligi 3. bitirmek de çok önemli. 56 puanla 5. Sakarya, 55 puanlı 6. Bodrum’un matematiksel olarak 2’lik şansı da sürerken 3.’lük için şansını son ana kadar devam ettirmek istiyor.

Süper Lig’DE iLK 3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY (70)

· Başakşehir
· İstanbulspor (D)
· Sivasspor
· Ankaragücü (D)
· Fenerbahçe
· Hatay (D) (Hükmen)

FENERBAHÇE (67)

· Giresunspor (D)
· Trabzonspor
· Hatay (D) (Hükmen)
· Antalyaspor
· Galatasaray (D)
· Gaziantep (Hükmen)

BEŞiKTAŞ (65)

· Antalyaspor (D)
· Gaziantep (Hükmen)
· Adana Demirspor (D)
· Kasımpaşa (D)
· Konyaspor

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#Süper Lig#Spor Toto 1. Lig#Futbol

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