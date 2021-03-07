Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 29. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu
Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine adım adım yaklaşılırken, 29. hafta müsabakalarının büyük kısmı geride kaldı. Ligde zirveye oynayan ekiplerden Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları tamamlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 8 Mart Pazartesi günü sahaya çıkacak. Peki, şu ana kadar oynanan maçlarda puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'un golü ile 1-0 yenerek, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu. İşte, 29. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu...
29. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
YUKATEL DENİZLİSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 3 HES KABLO KAYSERİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR
8 MART'TA OYNANACAK MAÇLAR
TRABZONSPOR A.Ş.- AYTEMİZ ALANYASPOR
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR -KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE
GÜNCEL PUAN DURUMU