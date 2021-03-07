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Spor Arena
Haber Giriş: 07.03.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 29. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 29. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine adım adım yaklaşılırken, 29. hafta müsabakalarının büyük kısmı geride kaldı. Ligde zirveye oynayan ekiplerden Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları tamamlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 8 Mart Pazartesi günü sahaya çıkacak. Peki, şu ana kadar oynanan maçlarda puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'un golü ile 1-0 yenerek, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu. İşte, 29. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu...

29. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

YUKATEL DENİZLİSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 3 HES KABLO KAYSERİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

8 MART'TA OYNANACAK MAÇLAR

TRABZONSPOR A.Ş.- AYTEMİZ ALANYASPOR

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR -KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte 29. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu


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