Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 29. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'un golü ile 1-0 yenerek, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu. İşte, 29. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu...

29. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

YUKATEL DENİZLİSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 3 HES KABLO KAYSERİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

8 MART'TA OYNANACAK MAÇLAR

TRABZONSPOR A.Ş.- AYTEMİZ ALANYASPOR

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR -KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE

GÜNCEL PUAN DURUMU





