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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig sezon bilgileri

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Süper Lig ne zaman başlıyor 2023-2024 Süper Lig sezon bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 11:36

Spor Toto Süper Lig’de heyecan dolu bir sezon daha geride kaldı. Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, bir kez daha şampiyon olarak kupasını evine götürdü. Gözler yeni sezonda oynanacak maçlara ve Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Peki, Süper Lig 2023-2024 fikstür ne zaman çekilecek?

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Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi. Galatasaray, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2023-2024 Süper Lig fikstürü de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırırken gelecek sezon için eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Peki, 2024 fikstürü belli oldu mu, ne zaman çekilecek? Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstürü açıklandı mı?

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü henüz çekilmedi. Yeni sezon fikstür çekimi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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